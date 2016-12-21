Торонто. Канада. Битву гигантской панды по кличке Да Мао со снеговиком увидели посетители зоопарка в Торонто. Как сообщает Газета, фигуру из снега построили для бамбукового медведя построили работники зоосада.

Игра-сражение животного попала на видео и привлекла внимание ведущих мировых СМИ. Ролик в соцсети Facebook набрал более 170 тыс. просмотров, а ролик на сайте YouTube посмотрели более 37 тыс. раз.

Toronto Zoo Giant Panda vs. Snowman

В прошлом году кувырканья большой панды в снегу стали хитом.