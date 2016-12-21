Москва. Известный актер Дольф Лундгрен решил переехать в Россию. Как пишут Дни, артист отметил, что сделает такой шаг, «если в Америке станет хуже».

Звезда «Неудержимых» убежден, что Дональд Трамп не совсем тот человек, который на должном уровне сможет руководить государством.

«Я, конечно, в политике не эксперт, но ваш президент Владимир Путин собран, спокоен, он зрелый политик, и у него всегда есть план», – подчеркнул актер.

Лундгрен приехал в Москву на компьютерный фестиваль, чтобы представить модели шведских танков для игры World of Tanks.