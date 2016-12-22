Ижевск. Удмуртия. Ночь на 22 декабря в народе считается самой длинной. Как пишет Astromeridian, люди верили, что самый короткий день года сопровождают самые сильные декабрьские холода.

В церкви 22 декабря почитается память святой Анны, которая также известна как мать Богородицы. Анна вместе со своим мужем Иоакимом достаточно долго не могли зачать ребенка. И когда они уже и вовсе отчаялись, поскольку находились в преклонном возрасте, им явился ангел, возвестивший о том, что совсем скоро они станут родителями. Благодарные Анна и Иоаким решили, что впоследствии отдадут свою дочь в храм для служения Богу. Действительно, через 9 месяцев после того, как ангел объявил Иоакиму и Анне эту новость, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.

22 декабря считали своим праздником и пчеловоды. Так, утром они приходили в омшаники и читали специальные заговоры на здоровье пчел. Именно это, согласно верованиям, помогало получить много меда в следующем году. Без особой надобности 22 декабря из дома не выходили, особенно вечером, поскольку верили, что именно сейчас хищные звери собираются в стаи, и это может представлять опасность для человека.

В народном эпосе 22 декабря считали временем, когда борются между собой силы света и тьмы. Предки обращались к Красну солнышку и славили его, чтобы холодные дни поскорее закончились. Говорили, что сейчас Солнце умирает и вновь возрождается. Крестьяне подражали солнцу, сначала погасив пламя и снова добыв его.

В этот день также пытались определить погоду на Новый год.

Народные приметы на 22 декабря:

1. Хорошая погода – 31 января тоже будет солнечно.

2. Иней на деревьях – будет пасмурно под Новый год, а на следующий год будет хороший урожай.

3. Ясная погода – в Новый год тоже солнце выглянет.

4. Если снег 22 декабря лежит вплотную к изгороди, то будет плохое лето. Просветы сулят богатый урожай.

5. Беременным женщинам запрещено 22 декабря разжигать огонь или выполнять любую работу – это может навредить будущему ребенку.

6. Беременным женщинам в день Анны следует непременно поститься, а в другие дни делать это необязательно. Также нельзя было встречаться с больными людьми или теми, кто имеет какие-либо увечья – ребенок родится нездоровым.

7. Беременным женщинам 22 декабря нельзя переступать острые предметы и упряжь, иначе ребенок родится больным, или в процессе родов возникнут сложности.