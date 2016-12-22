Ижевск. Удмуртия. Социологическое исследование провели по теме развития рекреационной зоны вокруг ижевского ипподрома. Как сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития Удмуртии, всего в опросе приняли участие 800 человек – жители всех районов Ижевска.

По его итогам выяснилось, что 75% респондентов проголосовали за необходимость глобально менять и благоустроить территорию ипподрома, 25% опрошенных посчитали, что все нужно оставить так, как есть.

Из самых привлекательных направлений развития жители столицы Удмуртии выделили: природно-ландшафтное (31,7%), развлекательное (17,5%), семейный отдых (17,4%) и спортивное (16,7%).

Также результаты опроса показали, что 39,8% ижевчан мечтают, чтобы в городе появился аквапарк, 33% - больше благоустроенных парковых зон, 8,4% - площадок для игровых видов спорта, 6,9% - семейного развлекательного комплекса.

Почти 65% опрошенных из числа тех, кто поддерживает изменения на территории вокруг ипподрома, проголосовали за строительство аквапарка, на втором и третьем местах по популярности – прогулочная природно-ландшафтная территория с лесным парком развлечений (59,4%) и открытый центр для игровых видов спорта (35,6%), на четвертой и пятой позиции расположились искусственное озеро с пляжем и рыбалкой (35,1%) и комплекс с бассейном, термами и спа (33,5%).

В интернет-опросе общественного мнения участвовали 509 человек. В нем ижевчанам предложили проголосовать за объекты из списка (те, которые они хотели бы видеть на территории ипподрома) или предложить свои. Лидером голосования стал аквапарк с аквазоной и термами (46,8%), второе место – трасса для всесезонного катания на лошадях (41,5%) и на третьем месте – беговые, лыжные и вело-дорожки (36,3%).

Некоторые респонденты предложили использовать территорию самого ипподрома, как фестивальной площадки для проведения крупных мероприятий и праздников.

«Следующим этапом работ станет разработка зонирования территории для каждого из потенциальных вариантов развития. В ней мы постараемся учесть все пожелания, которые нам высказали ижевчане и городские активисты», - сказал директор Центра инвестиционного развития Удмуртии Роман Вахитов.