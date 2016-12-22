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Декабрь 2016
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Новости Удмуртии 2.0: аквапарк вместо ипподрома и опасный водитель на свободе

Самые интересные материалы онлайн СМИ Удмуртии в обзоре ИА «Сусанин».

Новости Удмуртии 2.0: аквапарк вместо ипподрома и опасный водитель на свободе
Фото:pixabay.com
зоопарк, Удмуртия, дети-сироты, пьяный водитель, Картина дня, Новости Удмуртии 2.0


07:00

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, жители Удмуртии. Сегодняшняя ночь, с 21 на 22 декабря, была самой длинной в году. Со дня зимнего солнцестояния день начинает удлиняться, а солнце, надеемся, будет все чаще радовать нас своим присутствием.

А пока согреваемся интересными новостями от онлайн СМИ Удмуртии!

Ижевчанин Кирилл Завалин, который год назад устроил разборки с сотрудниками полиции, освободился из тюрьмы. Об этом пишет портал «Ижлайф». Кирилл «прославился» после того, как дважды в течение одной недели устроил в Ижевске пьяные гонки. Оба раза его ловили сотрудники полиции. На вопрос, почему он сел пьяным за руль, горе-лихач ответил, что ему без разницы, в каком виде ездить, и он может вести себя, как ему угодно. После чего стал угрожать сотрудникам полиции, пугая их своей мамой. За правонарушение водитель был привлечен к уголовной ответственности.

Горожане, узнав, что опасный водитель на свободе, гадают: сядет ли он снова за руль в пьяном виде?

завалин.jpg

Фото:ИГГС, vk.com

Квартирный вопрос детей-сирот обсудили в Госсовете. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», представители ведомств думали, как сократить очередь нуждающихся. Ответов сегодня ждут почти 2000 человек и многие уже давно не дети.

В Госсовете обсудили квартирный вопрос детей сирот

«Известия Удмуртской Республики» пишут о результатах социологического опроса, который прошел в Ижевске. Он касался территории ижевского ипподрома, а участие в нем приняло 1300 горожан. Большинство опрошенных  высказались за строительство на этой территории аквапарка. На втором месте по популярности - прогулочная природно-ландшафтная территория с парком развлечений (59,4%), на третьем месте - открытый центр для игровых видов спорта (35,6%), на четвертой позиции - искусственное озеро с пляжем и рыбалкой (35,1%), пятое место у комплекса с бассейном, термами и спа (33,5%).

О том, как переживают холода животные в зоопарке Удмуртии, узнали журналисты «Комсомольской правды». «Большая часть животных приспособлены к холодам. А теплокровные (обезьяны, попугаи и так далее) живут в теплых помещениях. Мишки, сурки, еноты впадают в спячку», - рассказывает пресс-секретарь зоологического парка республики.

Особенно рады морозам белые медведи и моржи. А вот морские котики, если на улице ниже -20 градусов, вовсе не выходят в вольер. Потому что просто прилипают к снегу.

В обзоре использованы материалы: izvestiaur.ru, izh.kp.ru, izhlife.ru, udmtv.ru

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