Москва. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 125 млн рублей в компанию-разработчика облачной платформы для управления бизнес-процессами в машиностроении BFG-soft (входит в холдинг «Белфингрупп»). Об этом, со ссылкой на представителей фонда, сообщает VC.RU.

Условия сделки не раскрываются, известно лишь, что BFG-soft планирует направить деньги на развитие партнерской сети и маркетинг, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Компания разработала облачную платформу BFG-IS, при помощи которой можно создать виртуальную модель производственного предприятия для прогнозирования результатов в случае изменения процесса работы, начиная с замены оборудования и заканчивая введением дополнительных смен», - пишет VC.RU.

По словам гендиректора BFG-soft Алексея Евсягина, разработка позволяет предприятиям увеличить производительность и сократить циклы производства. Евсягин уверяет, что среди клиентов компании есть несколько крупных отечественных заводов, однако названия предприятий он не называет.

«По оценке ФРИИ, в ближайшие несколько лет российский рынок решений по управлению производственными бизнес-процессами только в машиностроении составит 50-70 млрд рублей. Сейчас около 13 тыс. российских компаний нуждаются в подобных решениях, отметили в фонде», - сообщает VC.RU.