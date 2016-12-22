Москва. Россия. Следж-хоккеист из Удмуртии Владимир Каманцев принял участие в акции телеканала МатчТВ «Матч без границ». Спортсмен выступает за клуб «Удмуртия» и является призером Паралимпийских игр в Сочи.

«В официальных аккаунтах МатчТВ в социальных сетях к Международному дню инвалидов мы публикуем серию роликов и кадры со специальной фотосессии о спортсменах, которые всю жизнь преодолевают трудности и границы возможностей», - пишут организаторы акции.

#МатчБезОграничений. Владимир Каманцев

В ролике Каманцев рассказывают о своей судьбе, о вере в себя, о преодолении скепсиса окружающих.

Помимо спортсмена из Удмуртии в акции уже приняли участие Виктория Львова, Владислав Фролов, Маргарита Сидоренко, Вадим Алёшкин, Владимир Балынец, Алексей Ашапатов, Ксения Согомонян, Абдула Курамагомедов, Андрей Калина, Алексей Быченок, Виктория Бойкова — расскажут о своей судьбе, о вере в себя, о преодолении скепсиса окружающих и даже законов физики.