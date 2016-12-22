Красноярск. Красноярский край. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае после нападения циркового леопарда на зрительницу. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, животное накинулось на 53-летннюю женщину и ранило её.

По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Дело в том, что хищник во время представления находился не в клетке и не в вольере.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.