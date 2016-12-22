Москва. Удмуртия заняла 30 место из 79 возможных в рейтинге открытости данных высших исполнительных органов государственной власти регионов России. По данным портала «Инфометр», открытость данных республики составила 53,855%.

В 2015 году республика находилась на 58 строчке с открытостью 19,264%.

Лидерами списка со 100% открытостью стали: Брянская область, Москва, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Чуть меньше – 98,043% и 97,854% у Волгоградской области и Пермского края соответственно.

Аутсайдерами рейтинга стали: Еврейская автономная область (6,674%), Республика Мордовия (2,643%), Карачаево-Черкесская республика (2,347%), Республика Дагестан (2%), Чукотский автономный округ (1,333%) и Магаданская область (0%).

Среднее значение открытости данных органов власти российских субъектов составило 50,247%.