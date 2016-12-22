Норвегия. Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в допинге, и отменить запланированные соревнования. Как пишет Лента, представители страны

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут «чистыми», а также отстранил упомянутых в конфиденциальной части доклада Ричарда Макларена российских биатлонистов», - цитирует издание заявление Союза биатлонистов Великобритании (BBU).

При невыполнении требований норвежские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в России. Бойкотировать состязания в Тюмени готовы также сборные Чехии и Великобритании.

«Я не думаю, что этап в Тюмени состоится. По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень», — заявил президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза.

Напомним, 15 декабря появилась информация, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов. В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что не знают, о каких спортсменах идет речь.

Через несколько дней норвежский тренер Кнут Торе Берланд, работавший со сборной России по биатлону в качестве консультанта в 2010 году, признался, что передавал информацию о возможных нарушениях в WADA.

Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал IBU наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, в свою очередь, вступился за россиян.