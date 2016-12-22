Ижевск. Удмуртия. Ижевский кинофестиваль – 2016 состоится в столице Удмуртии. В этом году организаторы запланировали сразу две конкурсные программы, которые пройдут в киноцентре «Дружба».

Первая конкурсная программа – региональная. В нее вошло все самое интересное, что снималось в Ижевске и Удмуртии за последние два года.

«В программу вошёл 21 фильм самых разных, подчас диковинных форм и расцветок: анимация, документальное, игровое, экспериментальное кино, видеопоэзия», - говорится в сообщении.

Начало показа в понедельник, 26 декабря в 20:10.

Вторая программа будет всероссийской. На ней покажут семь короткометражных фильмов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Показ состоится в пятницу, 30 декабря, в 19:15.

«Главная новость: мы выходим на всероссийский уровень. В этом году мы получили рекордное количество заявок, из них порядка десятка - из самых разных городов страны, и все они - игровые короткометражки, в том числе и вполне профессиональные, студийные», - говорится в сообщении.