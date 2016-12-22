Иркутск. Иркутская область. Первый случай смертельного отравления поддельной водкой зафиксировали в Иркутске. Как пишет Росбалт, женщина скончалась из-за крепкого напитка марки «Белая береза».

Отмечается, что водка такой марки была найдена вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой обнаружили метиловый спирт.

Ранее считалось, что местные жители умирали из-за поддельного «Боярышника». Настойка погубила около 70 человек. Еще 109 человек официально признаны пострадавшими, 37 человек остаются в медучреждениях города под контролем врачей.

По данным регионального главка МВД, в Иркутске также обнаружена водка «Царская охота», «Белая береза», «Финское серебро», «Пшеничная» с признаками подделки.

Вторник, 20 декабря, в регионе объявили днем траура. Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что производителей контрафактного алкоголя в Иркутской области нужно судить за убийство.