Казахстан. Крушение Су-27 возле города Талдыкоргана в Казахстане могло произойти из-за неполадок в топливной системе. Как сообщает Газета, об этом рассказал бывший министр обороны, депутат сената Казахстана Мухтар Алтынбаев.

«Причина, я думаю, просто даже до расследования — это связанное что-то с топливной системой или с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях, сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено», — цитирует издание слова Алтынбаева.

Он также добавил, что данная ситуация, при которой отказывают оба двигателя, является редкой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане потерпел крушение самолет Су-27. Отмечается, что летчик смог отвести самолет от населенного пункта, после чего катапультировался.