Челябинск. Россия. Несколько фигуристок их Удмуртии поборются за попадание на чемпионат мира и чемпионат Европы. Список из 12 счастливчиков определится после чемпионата России, который пройдет в Челябинске с 22 по 25 декабря.
Среди участниц уроженка Глазова Елизавета Туктамышева, а также молодые спортсменки Наталья Огорельцева и Алиса Лозко, которые сейчас выступают за Санкт-Петербург. Также на лед выйдет Алина Загитова, которая в декабре выиграла в финале юниорского Гран-при. Напомним, что Загитова сейчас выступает за Москву и тренируется в группе Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова.
Программа соревнований:
22 декабря, четверг
14:00 — 16:30 — Мужчины, короткая программа
16:45 — 18:45 — Пары, короткая программа
19:30 — 22:15 — Открытие соревнований,
Танцы на льду, короткий танец
23 декабря, пятница
14:00 — 16:30 — Женщины, короткая программа
16:45 — 19:45 — Мужчины, произвольная программа
20:00 — 21:45 — Танцы на льду, произвольный танец
24 декабря, суббота
15:00 — 17:15 — Пары, произвольная программа
17:30 — 20:30 — Женщины, произвольная программа
25 декабря, воскресенье
13:00 — 16:30 — Показательные выступления