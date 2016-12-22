Челябинск. Россия. Несколько фигуристок их Удмуртии поборются за попадание на чемпионат мира и чемпионат Европы. Список из 12 счастливчиков определится после чемпионата России, который пройдет в Челябинске с 22 по 25 декабря.

Среди участниц уроженка Глазова Елизавета Туктамышева, а также молодые спортсменки Наталья Огорельцева и Алиса Лозко, которые сейчас выступают за Санкт-Петербург. Также на лед выйдет Алина Загитова, которая в декабре выиграла в финале юниорского Гран-при. Напомним, что Загитова сейчас выступает за Москву и тренируется в группе Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова.

Программа соревнований:

22 декабря, четверг

14:00 — 16:30 — Мужчины, короткая программа

16:45 — 18:45 — Пары, короткая программа

19:30 — 22:15 — Открытие соревнований,

Танцы на льду, короткий танец

23 декабря, пятница

14:00 — 16:30 — Женщины, короткая программа

16:45 — 19:45 — Мужчины, произвольная программа

20:00 — 21:45 — Танцы на льду, произвольный танец

24 декабря, суббота

15:00 — 17:15 — Пары, произвольная программа

17:30 — 20:30 — Женщины, произвольная программа

25 декабря, воскресенье

13:00 — 16:30 — Показательные выступления