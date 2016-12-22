Ижевск. Удмуртия. Член Совета Федерации от Удмуртии Александр Волков сообщил о провале федеральной программы по строительству школ в России. Об этом он рассказал в четверг, 22 декабря, во время встречи с журналистами.

«Первый год реализации программы показал ее несостоятельность. <…> Не выполнены в разы. Надо было ввести 711 тыс. школьных мест. Статистики пока нет, но думаю, что больше 200 тыс. введено не будет», - рассказал Волков.

По его словам, на реализацию программы необходимо 170 млрд рублей, в законе о бюджете заложено 50 млрд рублей, по факту выделено 25 млрд рублей. Обустройство одного школьного места обходится примерно в 1 млн рублей.

Сенатор от Удмуртии отметил необходимость корректировки программы строительства школ. «Мы не уйдем от второй смены с такими-то деньгами. <…> Она нереальная, безответственная, вводит в заблуждение всех и вся, расхолаживает. Задачи должны быть реальными», - рассказал Волков.

Отметим, что в настоящее время в Ижевске строятся две школы – в микрорайоне «Столичный» и на месте бывшей 46 школы.