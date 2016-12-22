Нижневартовск. ХМАО. Водитель маршрутки в Нижневартовске отказался везти двух детей в 47-градусный мороз. Как пишет Интерфакс, власти города начали по данному поводу проверку.

По данным местных СМИ, водитель маршрутного такси не пустил в салон детей в возрасте 10-12 лет.

«Уточняем, насколько соответствует действительности информация ряда СМИ, что водитель отказался подвезти детей, несмотря на то, что маршрутка была полупустой. На улице в тот момент было около 47 градусов мороза», - цитирует издание слова представителей администрации города.

По данным регионального Гидрометцентра, в ХМАО уже несколько дней держится мороз на уровне 40 градусов и ниже. Это ниже нормы на 15 градусов и более.

Следственные органы в Ханты-Мансийском автономном округе попросили жителей сообщать об отказах в перевозке людей в маршрутках в сильные морозы. Также СУ СКР по ХМАО напомнило об уголовной ответственности за отказ в такой перевозке.

Следствие также напомнило и об ответственности родителей, которые должны следить за местонахождением своих детей и обеспечивать их безопасность.