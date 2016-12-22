Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Удмуртии ожидается последний день морозов. В четверг, 22 декабря, днем и ночью температура воздуха в регионе составит -25, -30 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

В ночь с четверга на пятницу начнется потепление. Утром 23 декабря в республике прогнозируется -17, -22, а вечером того же дня -7, -12, местами до -4 градусов. Пройдет небольшой снег.

В субботу, 24 декабря ожидается более существенный снег, ветер, снежные заносы и накат на дорогах. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию.

В воскресенье немного похолодает – до -5,-10 градусов.

Напомним, на этой неделе на Удмуртию обрушились сильные морозы. Самые низкие температуры зарегистрировали ночью 21 декабря. Температура воздуха опустилась до -31, -39 градусов. В Ижевске в ночь со вторника на среду, с 20 на 21 декабря, был побит рекорд 1941 года.