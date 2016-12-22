США. Nokia и Apple подали друг против друга иски за нарушение патентных прав. Как пишет Фонтанка, финская компания направила в суды Германии 32 заявления.

Представители Nokia утверждают, что в 2011 году они достигли соглашения с Apple по патентному портфелю Nokia, после чего Apple отказалась лицензировать использование в своих устройствах запатентованных технологий Nokia.

Претензии касаются, в частности, использования технологий, связанных с дисплеем, пользовательским интерфейсом, программным обеспечением, антеннами, микросхемами и видеокодированием.

«Мы в течение нескольких лет пытались с помощью переговоров достичь соглашения с Apple по использованию наших патентов, но сейчас мы решили принять меры, чтобы защитить наши права», - сказал глава подразделения по патентной работе Nokia Иллка Рахнасто (Ilkka Rahnasto).

Иски поданы в суды Дюссельдорфа, Манхейма и Мюнхена (Германия), а также в суд штата Техас (США).

По данным других СМИ, Apple не осталась в долгу и обратилось в калифорнийский суд. Представители компании заявили, что Nokia исключила часть патентов из соглашения 2011 года и передала их сторонним компаниям. Якобы, это сделано «в целях вымогательства избыточных роялти» у Apple.