Игра. Удмуртия. ОАО «РЖД» выплатит штраф в 40 тыс. рублей за сбитого поездом лося в Игринском районе. Инцидент случился 11 июля 2016 года на 5 пикете 75 км участка пути Лоза – Пастухово Горьковской железной дороги, сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Животное, внезапно выбежавшее на железнодорожные пути, сбил грузовой поезд.

Ущерб, причиненный дикой природе и государству, рассчитало министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.

«Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательство вред, причиненный источником повышенной опасности, должен быть возмещен владельцем такого источника», - говорится в сообщении.

Контролировать исполнения принятого судебного решения будет Удмуртская транспортная прокуратура.