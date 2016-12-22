Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор местному жителю, который занимался «отмыванием» денег. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина также взял кредит в банке и пытался получить от государства возмещение налога на добавленную стоимость.

Речь идет о кредите в размере 46 млн рублей, а вернуть из бюджета он пытался порядка 6 млл. Уголовное дело завели еще в сентябре 2016 года.

За совершение покушения на мошенничество в особо крупном размере мужчину осудили на год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Исковое заявление банка на сумму более 46 млн рублей направили для рассмотрения по существу.

Не согласившись с приговором, а также полагая, что его права в ходе разбирательства по делу были нарушены, мужчина и его защитники обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции.

Верховный суд Удмуртской Республики поддержал мотивированное заключение представителя прокуратуры республики о необоснованности поданных апелляционных жалоб, отказал в их удовлетворении, оставив приговор без изменения.