Москва. Россия. Лыжник из Удмуртии максим Вылегжанин, как и вся сборная России по лыжным гонкам, могу пропустить чемпионат мира 2017 года из-за допингового скандала. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на шведское издание Expressen, в допинг-пробе Вылегжанина за несколько недель до Олимпиады-2014 в Сочи были найдены следы «триметазидина».

Зарубежное издание также пишет, что в допинг-пробе еще одного лидера сборной России Александра Легкова были найдены следы «будезонида» – препарата против астмы.

Помимо этого, шведские журналисты считают, что во второй части доклада Макларена фигурирует фамилия Крюкова.

Отметим, что вторую часть доклада опубликовали 9 декабря. В ней говорилось о том, что до тысячи спортсменов из России в 30 видах спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.