Можга. Удмуртия. Два человека погибли в деревне Горняк Можгинского района от отравления угарным газом. Как сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Ижевск», пострадавшие - жители частного дома, вовремя не очистили от наледи дымоход, что препятствовало тяге продуктов сгорания газа.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии и ведется расследование.

По данным компании, всего в 2016 году от отравления продуктами сгорания газа погибло восемь жителей Удмуртии. Среди основных причин происшествий: несвоевременная очистка вентиляции, обледенение оголовков дымоходов и применение плотно закрывающихся шиберов в качестве затворов дымоходов, установленных на газовом оборудовании.

«Для того, чтобы избежать трагедии, мы рекомендуем всем потребителям газа своевременно обеспечивать допуск специалистов газовых служб к газовому оборудованию в ходе проведения планового технического обслуживания. Кроме того, в течение отопительного сезона регулярно проверять исправность всех газовых приборов и систем удаления продуктов сгорания газа: вентиляционных каналов и дымоходов», – сказал заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Ижевск» Виктор Востриков.