Берлин. Германия. Четырех человек задержали в Берлине в связи с произошедшим на рождественской ярмарке терактом. Как пишет Взгляд, предполагается, что они контактировали с исполнителем теракта – 24-летним гражданином Туниса Анисом Амри, которого ищут по всей Европе.

В четверг утром спецоперации в квартирах и приютах для беженцев прошли в Берлине, Дортмунде и Эммерихе (Северный Рейн-Вестфалия).

Напомним, вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.