Ижевск. Удмуртия. Почти 1000 индюшат погибли при перевозке из Германии в Удмуртию. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, всего в республику должны были привезти 41,1 тыс. птиц для выращивания.

«Известно, что 10 и 15 декабря 2016 года в село Пычас Можгинского района Удмуртской Республики завезли очередные партии суточных индюшат из Германии в количестве 41,4 голов для выращивания. Птица поступила на предприятие ООО «Аскор» автомобильным транспортом», - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что выгрузка цыплят проводилась под контролем специалистов отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Инспекторы зафиксировали гибель при транспортировке 759 индюшат от первой партии и 50 индюшат от второй партии.

«При первичном визуальном осмотре индюшата выглядели клинически здоровыми, состояние их было удовлетворительное», - уточняется в сообщении.

Партия птицы поставлена на 30-тидневный карантин для проведения ветеринарных мероприятий, которые станут дополнительной защитой от заноса заразных заболеваний птиц из иностранных государств.