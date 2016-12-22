Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод во время новогоднего перерыва проведет ремонт и профилактическое обслуживание оборудования. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» на предприятии, на это же время запланирован комплекс работ по подготовке и производству универсала LADA Vesta SW и его кроссовой версии LADA Vesta SW Cross.

«Будет проведена модернизация на производствах сборки, литья пластика и окраски комплектующих, а также настройка роботов под новую модель», - уточнили в пресс-службе ОАГ.

«Производство автомобилей на заводе LADA Ижевск, как и было запланировано, остановится 22 декабря и будет возобновлено 9 января 2017 года», - рассказали на предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что Ижевский автозавод уйдет в корпоративный отпуск с 23 декабря по 8 января. Гендиректор «Объединенной автомобильной группы» Михаил Рябов отметил, что на этот период у предприятия обширные планы по обновлению производства.