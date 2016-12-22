Калифорния. США. Менеджер Google обвинил компанию в незаконной слежке за работниками. Как пишет Росбалт, мужчина подал на корпорацию в суд.

Менеджер считает, что политика конфиденциальности компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В документе сказано, что в корпорации существует шпионская программа. Она якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.

В случае если Google проиграет суд, потенциальный размер штрафа может составить до 3,8 млрд долларов.