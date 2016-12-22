Ижевск. Удмуртия. Ижевскую «Городскую управляющую компанию» могут оштрафовать на сумму от 250 тыс. рублей за простой лифтов. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил руководитель Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов.

По его словам, компания не обеспечила работоспособность лифтов. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что были периоды, когда лифты стояли.

«Мы давали срок до 20 декабря, чтобы лифты были запущены. На сегодняшний день наше предписание исполнено. Лифты запущены, но при этом нарушение со стороны компании, то что не была обеспечена их работоспособность, были периоды, когда лифты стояли. Материалы сейчас направлены в суд и получается, что компания будет оштрафована от 250 тыс.», - сказал Исмагилов.

Ранее руководитель республиканской Госжилинспекции опубликовал пост на своей странице в «Фейсбуке» о том, что ведомство проводит проверку деятельности ООО «Городская УК» по факту массового отключения управляющей компанией лифтов в 34 многоквартирных домах, в связи с прекращением договорных отношений со специализированной организацией.

«Сегодня было обследовано 64 лифта в 27 домах из них только 11 лифтов в 3 домах работают и обеспечивается диспетчеризация. Представитель «Городской УК» пояснил про договор с лифтовой компаний «Отис», заключенный договор пока не представлен, информации в лифтах нет», - написал Марат Исмагилов в соцсети.

9 декабря стало известно, что четыре управляющие компании из Ижевска могут лишиться лицензии. В их число вошли «Ижкар», «Добрый дом», «Служба единого заказчика» и «Городская УК».