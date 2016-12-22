Москва. Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве. По данным Газеты, мужчине было 80 лет.

«Он скончался», — цитирует издание сообщение справочной службы скорой помощи

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье Якова, старшего сына Сталина. В 1990 году он исполнил роли Иосифа Сталина в фильме советского грузинского режиссёра Деви Абашидзе «Яков, сын Сталина», кроме того, принимал участие в съемках ряда документальных фильмов и телепередачах о Сталине. Гражданин России и Грузии, живёт в Москве и Тбилиси.