Москва. Московский окружной военный суд вынес приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой (Александре Ивановой). Её признали виновной в попытке сбежать в запрещенную группировку «Исламское государство».

Варвару Караулову приговорили к лишению свободы сроком 4 года 6 месяцев. При этом срок будет исчисляться с 27 октября 2015 года, так как в этом время девушку задержали, а позже содержалась под стражей. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Суд посчитал достоверными показания, которые девушка дала в ходе предварительного следствия. Также служители Фемиды приняли во внимание смягчающие обстоятельства: молодой возраст, состояние здоровье, положительные характеристики и привлечение к ответственности впервые.

«Иванова, проживая в Москве, являясь сторонницей организации "Исламское государство", решила совершить попытку участия в запрещенной организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы РФ», - говорится в приговоре.

Как пишет Взгляд, ранее прокурор потребовал приговорить Караулову к пяти годам колонии и заявляет об общественной опасности подсудимой.

Как заявляли специалисты института имени Сербского, у Карауловой отсутствуют психические расстройства, а врачи психиатрической больницы имени Алексеева ставили ей «шизотипическое расстройство личности».

В июне 2015 года Караулова тайно отправилась в Стамбул, где ее задержали при попытке попасть оттуда в Сирию.

В своем последнем слове девушка заявила, что не может себя простить за случившееся.

«Сама я простить себя не могу, сейчас я пытаюсь воспринимать это как опыт, которого я никому не пожелаю, но он мне дал очень много. Мои проблемы, какие-то депрессии, мой эгоцентризм, привели меня к такому пути. Все мое общение с ним (вербовщиком – Прим.ред) было не как с участником какой-то организации, а как с человеком, которого я любила, хоть он мне и врал. Я согласна, что любовь была больная и неадекватная, я все осознала», — цитирует издание слова Карауловой.