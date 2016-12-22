Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году возбудили четыре уголовных дела по фактам распространения в интернете высказываний, разжигающих ненависть или вражду. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за этот же период в «ВКонтакте» зарегистрировали девять административных правонарушений по статье «Производство и распространение экстремистских материалов».

Еще три факта – по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций».

15 материалов экстремистского характера правоохранители из интернета удалили, заблокировали один сайт, содержащий призывы к «осуществлению противоправной деятельности и содержащий видео-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ». К административной ответственности привлекли 11 жителей республики.