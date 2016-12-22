Москва. Прощание с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым прошло в Москве. Как сообщает пресс-служба Президента России, церемония состоялась в министерстве иностранных дел страны.

Память погибшего Андрея Карлова почтил российский лидер Андрей Карлов. Он выразил сердечные соболезнования родственникам А.Карлова – его матери Марии Александровне, вдове Марине, сыну Геннадию, сестре Елене.

На церемонии прощания также присутствовали председатель правительства страны Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава МИДа Сергей Лавров.

Похоронили посла на Химкинском кладбище. Дипломату, которого посмертно удостоили звания Героя России, отдали воинские почести.

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, на посла России в Турции было совершено нападение. Во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» Андрей Карлов был убит.

По данным МВД Турции, в него выстрелил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который позднее был уничтожен турецким спецназом. В МИД России произошедшее квалифицировали как теракт.

