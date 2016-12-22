Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска признал незаконной сделку купли-продажи земельного участка на берегу Ижевского водохранилища. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, соответствующую сделку жительница столицы Удмуртии совершила с нарушением пункта 8 статьи 27 земельного кодекса России, запрещающей приватизацию земельных участков в границах (пределах) береговой полосы.
По данным ведомства, территория располагалась по 10 км Якшур-Бодьинского тракта. Районный суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда поставили на контроль прокурора Октябрьского района.