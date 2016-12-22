Ижевск. Удмуртия. Член Совета Федерации от Удмуртии Александр Волков сообщил о провале федеральной программы по строительству школ в России. Об этом он рассказал в четверг, 22 декабря, во время встречи с журналистами. По его словам, надо было ввести 711 тыс. школьных мест, однако, по его данным, больше 200 тыс. введено не будет. Он также сказал, что на реализацию программы необходимо 170 млрд рублей, в законе о бюджете заложено 50 млрд рублей, по факту выделено 25 млрд рублей. Обустройство одного школьного места обходится примерно в 1 млн рублей.

Удмуртия в минуту 22 декабря 2016 года

Праздничное расписание:

Общественный транспорт Ижевска в новогодние праздники изменит расписание движения. Как сообщили в пресс-службе «ИжГЭТ», с 31 декабря по 8 января трамваи и троллейбусы будут ходить по воскресному времени.

Уголовные дела:

В Удмуртии в 2016 году возбудили четыре уголовных дела по фактам распространения в интернете высказываний, разжигающих ненависть или вражду. За этот же период в «ВКонтакте» зарегистрировали девять административных правонарушений по статье «Производство и распространение экстремистских материалов».

Обновленное производство:

Ижевский автозавод во время новогоднего перерыва проведет ремонт оборудования. На это же время запланирован комплекс работ по подготовке и производству универсала LADA Vesta SW и его кроссовой версии LADA Vesta SW Cross.

«Отмывание» денег:

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор местному жителю, который занимался «отмыванием» денег. Мужчина также взял кредит в банке и пытался получить от государства возмещение налога на добавленную стоимость. Речь идет о кредите в размере 46 млн рублей, а вернуть из бюджета он пытался порядка 6 млн. Уголовное дело завели еще в сентябре 2016 года.

Победное начало:

Хоккеисты «Ижстали» одержали первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Душкина. Встреча с воскресенским «Химиком» закончилась со счетом 3:0 в пользу сталеваров.

Потепление в республике:

В Удмуртии в ночь с четверга на пятницу начнется потепление. К выходным температура воздуха поднимется до минус 4 градусов. Также ожидается небольшой снег, заносы и накаты на дорогах.

Открытая республика:

Удмуртия заняла 30 место из 79 возможных в рейтинге открытости данных высших исполнительных органов государственной власти регионов России. По данным портала «Инфометр», открытость данных республики составила 53,855%. В 2015 году регион находился на 58 строчке с открытостью 19,264%. Лидерами списка со 100% открытостью стали: Брянская область, Москва, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Провал программы:

Сенатор от Удмуртии Александр Волков сообщил о провале программы по строительству школ. По его словам, в стране в этом году необходимо было ввести 711 тыс. школьных мест. В реальности цифра едва ли превысит 200 тыс. Он также сказал, что обустройство одного школьного места обходится в 1 млн рублей.