Киев. Украина. Печерский районный суд Киева разрешил провести обыски в администрации президента России. Следователи получили доступ к вещам и документам в рамках расследования дела бывшего главы Украины Виктора Януковича, пишут Ведомости.

«Предоставить старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Приймачку Вадиму Викторовичу, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, в которые следователь или прокурор будут обращаться с запросом об оказании международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации», – цитирует издание решении суда.

Речь идет об обращении Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, а также других обращений. Решение суда действительно в течение месяца.