Москва. Известная актриса Ольга Арнтгольц во второй раз стала матерью. Накануне, 21 декабря, она родила сына в одном из лучших роддомов Москвы, пишут Дни.

Мальчик появился на свет весом 3500 граммов и ростом 52 сантиметра.

О том, что Ольга ждет второго ребенка, стало известно на девятом месяце беременности. У актрисы растет дочь Анна от первого брака, которой в октябре исполнилось три года.

Осведомленные акулы пера утверждали, что 34-летняя Ольга родила от режиссера Дмитрия Петруня, бывшего гражданского супруга звезды "Турецкого гамбита" Ольги Красько.

Последние месяцы беременности Ольга старалась проводить в тишине и покое. Говорят, ей даже пришлось отказаться от нескольких проектов.

«Это действительно так. Оле предложили хорошую роль в кино, но интересное положение не позволило сняться, а в октябре она отыграла в спектакле «Стеклянный зверинец» и ушла в декретный отпуск. На ее место ввели Аллу Юганову, очень похожую на Олю по типажу», – рассказала коллега Арнтгольц Анна Вертинская.