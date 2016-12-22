США. Голливудский актер Джонни Депп потребовал от жены, с которой он разводится оплаты судебных издержек. Согласно иску, Эмбер Херд должна выплатить мужу 100 тыс. долларов, пишет 7days.

Юристы Деппа отметили, что общая сумма расходов Деппа на его бракоразводный процесс составляет больше 1 млн долларов.

Ранее актриса подала в суд петицию, в которой обвинила Джонни в уклонении от соблюдения их соглашения. Супруги договорились, что Депп выплатит 7 млн долларов в порядке урегулирования их развода, однако пока Херд получили только первый «транш» в размере 200 тыс. рублей. К слову, артистка обещала перечислить всю сумму на благотворительность.

Юристы «Джека Воробья», в свою очередь, обвинили Херд в том, что она нарушила условие о неразглашении подробностей семейной жизни звездной четы, написав в издание Porter Magazine открытое письмо, в котором снова намекнула, что она пострадала от побоев Джонни.