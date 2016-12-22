Германия. Спецкомиссия Международного олимпийского комитета вынесла решение по российским биатлонистам. Ранее независимый эксперт Ричард Макларен предоставил организации вторую часть доклада, посвященную системе сокрытия положительных допинг-проб российских спортсменов во время крупных соревнований.

По информации из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте IBU, двое биатлонистов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи-2014 будут временно отстранены - в их отношении начато расследование. Фамилии атлетов не называются.

Также комиссия постановила открыть расследования против Союза биатлонистов России и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи.

— Предупредить каждого такого спортсмена РФ.

— Установить временной лимит для подачи замечаний.

— Создать рабочую группу для дальнейшего антидопингового расследования IBU.

Такдже в документе написано, что Россия отказалась от права проведения этапа кубка мира по биатлону в Тюмени и от проведения юношеского чемпионата мира.

Отметим, что в одном из пунктов документа написано, что сейчас решения о временном отстранении по спортсменам, не связанным с Олимпиадой в Сочи, но упомянутым во второй части доклада Макларена, не вынесены.

«Это первый важный шаг для Союза биатлонистов России, чтобы показать организации IBU и миру спорта, что нынешняя ситуация очень серьезна. Теперь это позволит мировой биатлонной семье сосредоточиться на биатлоне несмотря на все происходящее», - заявил президент IBU.