Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев предложил ввести ограничения на продажу спиртосодержащих жидкостей бытового и гигиенического назначения в новогодние праздники. Как сообщает пресс-служба Госсовета республики, парламентарий также не исключил возможности и полного запрета торговли.

«Есть такая необходимость, чтобы на этот период меры безопасности какие-то были. Мы сейчас видим регулярные всплески употребления контрафактной продукции, есть и смертельные случаи. Не случайно, наверное, в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации, этим вопросом озабочен и Президент Российской Федерации, который потребовал, чтобы внесли изменения в законодательство, о чем мы уже не первый день говорим. Наверное, есть необходимость определенные меры принять и в нашей республике», - сказал Невоструев.

По данным Удмуртстата, потребление алкоголя населением республики снизилось за последние шесть лет, начиная с 2010, на 26%: с 1540 тыс. до 1138 тыс. декалитров, а в расчете на душу населения с 10,1 литра до 7,5 литров.

Напомним, ранее государственный совет Удмуртии обратится к Совету законодателей Приволжского округа с инициативой по ужесточению требований к продаже спиртосодержащих жидкостей. В первую очередь законодатели хотят запретить установку на улицах городов и сел аппаратов по свободной продаже спиртосодержащих жидкостей, купить которую в них можно без каких-либо ограничений в любое время.

/news/2016/12/20/465497