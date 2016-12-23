Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в пятницу, 23 декабря, почитают память Мины Красноречивого. Как пишет Astromerdian, он пострадал за веру во Христа в начале IV века вместе с другими христианами Евграфом и Ермогеном.

Мину собственноручно убил император Максимилиан, а другим мученикам Ермогену и Евграфу велел отрубить головы.

В предании сказано, что Мина прославился своим целительским талантом и особенно часто помогал людям, страдающим глазными недугами. Неудивительно, что сегодня Мина также почитается как помощник в борьбе с болезнями глаз. Кроме того, поговаривали, что Мина убирает с глаз пелену, которая мешает отличать добро от зла и правду от лжи. Человек с пеленой на глазах не может вести праведный образ жизни, а Мина как раз и помогал прозреть, не поддаться искушениям.

В остальном день 23 декабря был совершенно обычным. Девушки утром садились ткать или прясть, поскольку от снега света в горнице было больше, и работа спорилась.

Народные приметы на 23 декабря:

1. Ясный день предвещает скорый приход морозов.

2. Снега навалило до самой изгороди – будет плохое и неурожайное лето, и наоборот.

3. Звезды мерцают 23 декабря – будет стужа.

4. Звезды 23 декабря мелкими кажутся – жди снегопада.

5. Ярко сияет Большая Медведица – будет буран.

6. Сухой снег 23 декабря разносится ветром – будет засушливое лето.

7. Ясная и безоблачная погода – скоро похолодает.

8. Пиво в бочонке пенится – ожидай снежной погоды.

9. Белые облака – скоро будет похолодание.

10. Сороки 23 декабря летают рядом с избами или лезут под стреху – жди вьюги.