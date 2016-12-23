Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня пятница, 23 декабря. Рабочая неделя незаметно подошла к концу, и пока вы пьете свой утренний пятничный кофе, мы спешим порадовать вас интересными новостями от онлайн СМИ Удмуртии.

Сначала о погоде. Сегодня в Удмуртии заметно потеплеет. Температура воздуха утром составит -17...-22°С. Днем временами небольшой снег, температуры поднимется до -7...-12°С, местами до -4°С. Можно перестать кутаться в шарфы!

Сливочное масло в Удмуртии подешевеет только к лету, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя Минпромторга Удмуртии Галину Трегубову. Напомним, в ноябре цены на сливочное масло в регионе выросли на 30-40% - теперь за пачку масла нужно заплатить 90-100 рубле. Производители рассказали, что своего сырья для производства масла у них нет, приходится закупать втридорога.

«Закупочные цены с начала года на сырье – молоко – увеличились более, чем на 21%, что повлекло рост оптово-отпускных цен, розничных цен на молочную продукцию (до 10,7%). Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России, - прокомментировала Галина Трегубова в эфире радио «Комсомольская правда». – Однако ближе к весне-лету 2017 года мы можем ждать снижения цен. Это период так называемого «большого молока», когда начинается выпас скота на лугах. Стабилизация ситуации с ценами на молочную продукцию заметна уже сейчас».

Журналисты ГТРК «Удмуртия» продолжают тему спиртосодержащих жидкостей и алкогольных суррогатов. В Удмуртии полицейские начинают массовые проверки магазинов и точек продаж алкоголя. Обратить внимание на эту проблему заставила иркутская трагедия.

Тотальные проверки точек продажи спиртосодержащей продукции - ГТРК Удмуртия

Телекомпания «Моя Удмуртия» рассказала об ижевчанке Юлии Иглиной. Талантливый дизайнер и архитектор, она также стала номинантом на национальную литературную премию «Поэт года».

«Номинирована на «Поэт года» по решению самого крупного в России литературного портала Стихи.ру, публикующего 720 000 авторов. Даже не верится, что такое может быть!», — написала Юлия Иглина на своей странице в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/gulia.iglina

Национальная литературная премия «Поэт года» представляет собой контракт на издание книги лауреата, финансируемый Российским союзом писателей. Награждение лауреатов проходит на торжественной церемонии, приуроченной к празднованию Всемирного дня поэзии, которая проходит ежегодно 21 марта.

Ижевская детская школа искусств № 12 отмечает свой 25-летний юбилей. Встречает она его в статусе лучшей детской школы искусств России. В этой номинации ДШИ № 12 стала лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров». Об истории школы, ее учителях и воспитанниках подробно рассказывает на своих страницах «Удмуртская правда».

В обзоре использованы материалы: udmpravda.ru, izh.kp.ru, myudm.ru, udmtv.ru