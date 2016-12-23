Лондон. Великобритания. Известная на весь мир британская писательница Джоан Роулинг приступила к работе над двумя новыми книгами. Как пишет РенТВ, пока не уточняется, связаны ли произведения с вселенной Гарри Поттера.

При этом известно, что новые книги никак не связаны с Ньютом Саламандером. Он является главным героем книги и фильма «Фантастические твари и места, где они обитают».

Также известно, что для одной из книг британская писательница использует псевдоним Роберт Гэлбрейт. Однако вторая выйдет под именем самой Роулинг.