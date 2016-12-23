Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете уступили краснодарской «Кубани». Встреча завершилась со счетом 37:25 в пользу коллектива триумфатора Олимпийских игр в Рио Евгения Трефилова.

Уже в первом тайме гостьи взяли игру под собственный контроль и не отдавали инициативу «студенткам». В итоге, к перерыву «Кубань» вела с преимуществом в 9 мячей (19:10). Отметим, что несмотря на недавний чемпионат Европы краснодарский клуб привез в Ижевск свой сильнейший состав, в составе которого выступали олимпийские чемпионки Рио и участницы последнего Евро.

Во втором тайме подопечные Трефилова держали ход игры под своим контролем, сумев при этом немного нарастить свое преимущество относительно счета первой половины встречи. Как итог 37:25 в пользу более мастеровитого соперника.

«У нас установка была постараться выиграть, мы со всеми играем на победу. В принципе, к концу матча подошли с той же разницей, что и после первого тайма; подтягивались, могли и не “улететь” в те 10 мячей – тогда было бы интереснее», - приводит слова главного тренера «Университета» официальный сайт клуба.

В свою очередь главный тренер «Кубани» и наставник сборной России по гандболу Евгений Трефилов отметил, что его команда провела безобразную игру на выезде.

«С такой игрой на международной арене мы далеко не вылезем. Нет какого-то стиля, нет на что опираться, полусредних нет, очень плохо. Меня не устроила игра моей команды», - отметил после окончания матча Трефилов.

Стоит сказать, что самыми результативными игроками в этот день на площадке были Мария Керчикова у «студенток» и Оксана Свитанько у «Кубани».

Сейчас в активе «Университета» 4 очка после 9 игр – это 9-е место в Суперлиге. Южанки, в свою очередь, после такого же количества игр имеют 12 зачетных баллов и делят 4-5 строчки со звенигородской «Звездой».