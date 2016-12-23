Иркутск. Иркутская область. Девять отравившихся «Боярышником» пациентов выписали из больниц Иркутска. По данным пресс-служба регионального Минздрава, состояние их здоровья улучшилось.

Еще восемь человек отказались от медпомощи и покинули лечебные учреждения. В больницах остаются 30 пострадавших.

«Также один человек с подозрениями на отравление суррогатным средством «Боярышник», который содержит метиловый спирт, поступил в медицинскую организацию города Братска», - отмечается в сообщении ведомства.

Между тем, власти Братска сообщение о первом отравлении «Боярышником» опровергли.

Стоит отметить, что с 18 по 23 декабря в Иркутской области от отравления контрафактным «Боярышником» пострадали 122 человека, 74 из них скончались. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело. В регионе объявили режим ЧС.