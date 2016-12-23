Воткинск. Удмуртия. Выставка «Сказочный мир балетов Чайковского» открылась в музее-усадьбе композитора в Воткинске. Как сообщают организаторы в своей группе «ВКонтакте», экспозиция, созданная на примере балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», проработает до 12 марта.

«Выставка погрузит посетителей в увлекательное и красочное путешествие. Балет – это спектакль, сотканный из музыки и танца, полный таинственности и необыкновенных перевоплощений. Открывая для юных посетителей мир балета, выставка расскажет об этапах его создания на примере трех балетов П.И. Чайковского: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», - говорится в сообщении.

Зрителям покажут творческие лаборатории композитора. Также посетители смогут увидеть уникальные куклы, миниатюрные композиции. Здесь же можно будет играть, рисовать и даже попробовать танцевать, как настоящие артисты балета.