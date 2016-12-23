Москва. Восемь государственных унитарных предприятий создадут вместо упраздненного Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой России). Как пишет Мир24, об этом доложил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», - цитирует издание слова министра.

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение об упразднении Спецстроя по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства 18 ноября. Поводом стали многочисленные претензии к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству организаций. Речь идет в том числе и о нарушениях, допущенных при строительстве космодрома Восточный.

Стоит отметить, что в связи с хищениями при строительстве Восточного расследуется более 30 уголовных дел. 21 ноября Сергей Шойгу уже дал ряд поручений, связанных с упразднением агентства. Предполагается, что все активы Спецстроя перейдут к Минобороны России.