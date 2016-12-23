Ижевск. Удмуртия. 1,5 млн рублей штрафов заплатили продавцы Удмуртии за нарушения антитабачного законодательства. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Роспотребнадзора, этот показатель за год вырос на 15 процентов.

Специалисты за 11 месяцев 2016 года провели 300 проверок хозсубъектов, 40 процентов из которых были предприятиями торговли, при этом при каждой второй проверке специалисты выявляли нарушения закона.

По итогам мероприятия 141 должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Помимо этого, за указанный период специалисты регионального Роспотребнадзора выявляли нарушения, связанные с несоблюдением требований к знаку о запрете курения.

По результатам контрольно-надзорной деятельности выписали 42 штрафа о привлечении к административной ответственности на общую сумму 810 тыс. рублей.

Отмечается также, что за несоблюдение ограничений в сфере торговли табаком и табачными изделиями наказали 82 лица, которые нарушали права граждан.

«Сумма назначенных штрафов по данной статье составила 836 тыс. рублей (в том, числе по материалам прокуратуры привлечено 17 хозяйствующих субъектов на сумму 285 тысяч рублей)», - уточняется в сообщении.