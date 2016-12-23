Ижевск. Удмуртия. За нечищеные пешеходные переходы и дороги на пришкольных территориях Удмуртии будут отвечать должностные лица, допустившие нарушения требований безопасности объектов. Такое заявление сделал в ходе инспекции состояния дорог Ижевска председатель правительства республики Виктор Савельев, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Зима заставляет нас взять тему под особый контроль. В ситуации, когда снежные накаты, закрывающие обзор вблизи пешеходного перехода, угрожают здоровью и жизни детей, абсолютно несостоятельны отговорки местных властей или дорожных служб про большое количество снега или состояние автопарка. Это всего лишь вопрос организации. Даже если снег идёт круглосуточно, днём необходимо убирать магистрали, а ночью – направлять все силы на очистку пешеходных переходов», - сказал Савельев.

На устранение выявленных недостатков он дал три дня – до понедельника, 26 декабря. Председатель правительства также уточнил, что меры в отношении должностных лиц будут приниматься «вплоть до кадровых решений».

В пресс-службе регионального правительства корреспонденту информационного агентства «Сусанин» уточнили, что отвечать за нечищеные дороги рядом с детскими образовательными учреждениями, будут должностные лица муниципального образования, отвечающие за состояние дорог.