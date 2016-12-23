Вашингтон. США. Отказавшихся голосовать за Хиллари Клинтон выборщиков оштрафовали в Вашингтоне. Как пишут Известия, четыре человека должны будут в течение 60 дней выплатить по 1 тыс. долларов.

8 ноября во время выборов президента США экс-госсекретарь Хиллари Клинтон набрала в штате Вашингтон все 12 голосов выборщиков, но четыре из них отказали поддержать политика. Три голоса ушли другому бывшему госсекретарю США Колину Пауэллу, который не участвовал в предвыборной гонке. Еще один голос достался влиятельной представительницы индейского народа сиу.

19 декабря коллегии выборщиков проголосовала за кандидатуру президента США. Победителем, как и ожидалось, стал республиканец Дональд Трамп, который набрал 304 голоса. Его соперница, кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила 227 голосов.

Эти результаты несколько разошлись с итогами волеизъявления граждан в день выборов президента 8 ноября (306 голосов — у Трампа, 232 голоса — у Клинтон), так как семь выборщиков проигнорировали волю избирателей и проголосовали по своему усмотрению.

Напомним, что в США президентские выборы проходят в два этапа: сначала граждане каждого штата голосуют за кандидатов, а потом все выборщики от штата отдают свои голоса победившему политику.

Формально возможно, что выборщик может отказаться проголосовать так, как решил народ штата, но таких случаев были лишь единицы.