Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 11 месяцев 2016 года увеличилось число заявлений физических и юридических лиц о госрегистрации прав на недвижимость на 6% или 300 тыс. единиц. Как сообщает пресс-служба республиканского управления Росреестра, также увеличилось количество зарегистрированных прав и сделок на недвижимость.

За отчетный период текущего года за регистрацией обратились более 270 тыс. заявителей – это на 7,5 тыс. больше аналогичного период 2015.

Рост зарегистрированных прав на жилье составил 5%, зданий и сооружений – на 8%. Меньше прав зарегистрировали на земельные участки - показатель снизился на 1,5% или 107 тыс. прав.

Также наблюдается рост на 3,2% количества зарегистрированных прав на жилье, приобретенного по ипотеке – это порядка 17 тыс. прав.

Прав участниками долевого строительства в Удмуртии оформили меньше на 16% - 4,8 тыс. На основании договоров приватизации жилья зарегистрировано 5,8 тыс. прав собственности.