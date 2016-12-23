Ижевск. Удмуртия. Делегаты 27-ой конференции "Единой России" избрали на пост секретаря удмуртского регионального отделения партии председателя Республиканского Госсовета Владимира Невоструева. Тайное голосование по этому вопросу состоялось в Ижевске в пятницу, 23 декабря.

Кроме кандидатуры Невоструева в бюллетенях для голосования была фамилия главы Завьяловского района Удмуртии Андрея Коняшина. За председателя регионального парламента голоса отдал 201 делегат конференции, в поддержку Коняшину высказались 39 человек.

"Хочу сказать огромное спасибо за доверие, за поддержку, постараюсь все сделать для того, чтобы мы с вами вместе в ближайшие 5 лет работали на благо, в первую очередь, наших избирателей, жителей Удмуртской республики, постараюсь оправдать ваше доверие", - сказал Невоструев.

Напомним, что в декабре 2015 года Владимир Невоструев сменил Александра Соловьева на посту секретаря регионального отделения партии. До сегодняшнего голосования он работал с приставкой «исполняющий обязанности».